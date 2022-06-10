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В Британии закрылся крупнейший завод по производству удобрений

В Британии закрылся крупнейший завод по производству удобрений В связи с высокими ценами на энергоносители в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince.
Бизнес
10 июня 2022 г. 08:20
В Британии закрылся крупнейший завод по производству удобрений

В связи с высокими ценами на энергоносители в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince.

Как передает Report, об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на компанию CF Fertilisers, которая является владельцем предприятием.

Издание сообщает, что компания не может поддерживать работу завода, находящегося в пригороде английского Честера, ввиду рекордно высоких цен на газ и уровня налогообложения на охрану окружающей среды.

Отмечается, что закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Британии.

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