В Британии закрылся крупнейший завод по производству удобрений

В связи с высокими ценами на энергоносители в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince.

В связи с высокими ценами на энергоносители в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince.

Как передает Report, об этом пишет газета The Telegraph , ссылаясь на компанию CF Fertilisers, которая является владельцем предприятием.

Издание сообщает, что компания не может поддерживать работу завода, находящегося в пригороде английского Честера, ввиду рекордно высоких цен на газ и уровня налогообложения на охрану окружающей среды.

Отмечается, что закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Британии.