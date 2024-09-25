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В Братиславе назвали привлекательные сферы для сотрудничества между Азербайджаном и Словакией

В Братиславе назвали привлекательные сферы для сотрудничества между Азербайджаном и Словакией 16:15
Бизнес
25 сентября 2024 г. 16:37
В Братиславе назвали привлекательные сферы для сотрудничества между Азербайджаном и Словакией

Автомобильная промышленность и энергетика являются привлекательными направлениями для сотрудничества между Азербайджаном и Словакией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора Агентства развития инвестиций и торговли Словакии Эгон Зорад на азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, развитие отношений в ненефтегазовом секторе будет выгодно для обеих стран.

Зорад также отметил, что Словакия имеет привлекательную инвестиционную среду и пригласил представителей азербайджанских компаний посетить страну.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Slovakia identify key areas for cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Slovakiya arasında əməkdaşlıq üçün cəlbedici sahələr açıqlanıb

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