В Братиславе назвали привлекательные сферы для сотрудничества между Азербайджаном и Словакией

16:15

Автомобильная промышленность и энергетика являются привлекательными направлениями для сотрудничества между Азербайджаном и Словакией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора Агентства развития инвестиций и торговли Словакии Эгон Зорад на азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, развитие отношений в ненефтегазовом секторе будет выгодно для обеих стран.

Зорад также отметил, что Словакия имеет привлекательную инвестиционную среду и пригласил представителей азербайджанских компаний посетить страну.