В ближайшие пять лет ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырастет на 85%

В ближайшие пять лет в Азербайджане будет достигнут рост объема ненефтегазового экспорта на 85% по сравнению с 2021 годом.

В ближайшие пять лет в Азербайджане будет достигнут рост объема ненефтегазового экспорта на 85% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы.

“Экспорт будет диверсифицирован, а ненефтяной экспорт - расширяться. Структура управления и институциональные механизмы регулирования будут усовершенствованы для облегчения экспорта. Будет обеспечено качественное производство экспорто-ориентированной местной продукции и развиваться электронный экспорт, увеличена государственная поддержка стимулирования ненефтегазового экспорта”, - отмечается в документе.