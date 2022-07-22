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В ближайшие пять лет ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырастет на 85%

В ближайшие пять лет ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырастет на 85% В ближайшие пять лет в Азербайджане будет достигнут рост объема ненефтегазового экспорта на 85% по сравнению с 2021 годом.
Бизнес
22 июля 2022 г. 13:16
В ближайшие пять лет ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырастет на 85%

В ближайшие пять лет в Азербайджане будет достигнут рост объема ненефтегазового экспорта на 85% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы.

“Экспорт будет диверсифицирован, а ненефтяной экспорт - расширяться. Структура управления и институциональные механизмы регулирования будут усовершенствованы для облегчения экспорта. Будет обеспечено качественное производство экспорто-ориентированной местной продукции и развиваться электронный экспорт, увеличена государственная поддержка стимулирования ненефтегазового экспорта”, - отмечается в документе.

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Версия на английском языке Azerbaijan's non-oil/gas exports to grow by 85% in next five years
Версия на азербайджанском языке Yaxın 5 ildə Azərbaycanda qeyri-neft/qaz ixracı 85 % artacaq

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