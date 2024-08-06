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Заседание межправкомиссии Азербайджан-Россия состоится в ближайшее время

Заседание межправкомиссии Азербайджан-Россия состоится в ближайшее время В ближайшее время состоится заседание Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
Бизнес
6 августа 2024 г. 13:38
Заседание межправкомиссии Азербайджан-Россия состоится в ближайшее время

В ближайшее время в Баку состоится заседание Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу 6 августа в Баку.

Глава государства отметил, что межправительственная комиссия активно работает: "Также существуют активные контакты между другими структурами наших стран".

Напомним, что предыдущее заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией состоялось в июле 2023 года в Москве.

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Версия на азербайджанском языке Bu yaxınlarda Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçiriləcək

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