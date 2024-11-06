О нас

В Бишкеке подписано Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики

В Бишкеке подписано Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики В рамках 11-го Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке было подписано Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA).
Бизнес
6 ноября 2024 г. 12:56
В Бишкеке подписано Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики

В рамках 11-го Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке было подписано Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, реализация документа, подготовленного по инициативе Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве, углубит сотрудничество между государствами-членами ОТГ в таких важных направлениях, как развитие электронной торговли, гармонизация законодательства, таможенное регулирование, финансовые технологии (FinTech).

Кроме того, это будет способствовать объединению возможностей в сферах защиты прав потребителей в цифровой торговле и кибербезопасности между государствами-членами организации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkic states ink digital economy partnership agreement in Bishkek
Версия на азербайджанском языке Bişkekdə Rəqəmsal İqtisadiyyat üzrə Tərəfdaşlıq Sazişi imzalanıb

Самое важное

Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi