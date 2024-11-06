В Бишкеке подписано Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики

В рамках 11-го Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке было подписано Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA).

В рамках 11-го Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке было подписано Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, реализация документа, подготовленного по инициативе Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве, углубит сотрудничество между государствами-членами ОТГ в таких важных направлениях, как развитие электронной торговли, гармонизация законодательства, таможенное регулирование, финансовые технологии (FinTech).

Кроме того, это будет способствовать объединению возможностей в сферах защиты прав потребителей в цифровой торговле и кибербезопасности между государствами-членами организации.