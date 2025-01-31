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В Билясуваре начала работу швейная фабрика

В Билясуваре начала работу швейная фабрика В Билясуварском районе начала работу новая швейная фабрика.
Бизнес
31 января 2025 г. 15:30
В Билясуваре начала работу швейная фабрика

В Билясуварском районе начала работу новая швейная фабрика.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Cогласно информации, предприятие, которое внесет свой вклад в развитие промышленности и обеспечение занятости в регионе, создано при поддержке KOBİA индивидуальным предпринимателем с 10-летним опытом работы в текстильной сфере.

Общая площадь фабрики составляет около 1000 м², включая производственную зону и вспомогательную инфраструктуру. На начальном этапе в создание предприятия инвестировано 120 тыс. манатов.

В настоящее время на фабрике работают 16 человек, большинство из которых женщины. Планируется обеспечить занятость 70-80 человек. Предприятие не создает экологически вредных отходов и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

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Версия на английском языке ФотоSewing factory opens in Azerbaijan's Bilasuvar
Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda tikiş fabriki fəaliyyətə başlayıb

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