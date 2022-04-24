О нас
Аудио новости

В Бельгии заблокировали 8 тыс. элитных авто, направлявшихся в Россию

В Бельгии заблокировали 8 тыс. элитных авто, направлявшихся в Россию Около 8 тысяч дорогих автомобилей, предназначенных для отправки в Россию, застряли в порту Зебрюгге в Бельгии из-за санкций, введенных после начала войны в Украине.
Бизнес
24 апреля 2022 г. 08:44
В Бельгии заблокировали 8 тыс. элитных авто, направлявшихся в Россию

Около 8 тысяч дорогих автомобилей, предназначенных для отправки в Россию, застряли в порту Зебрюгге в Бельгии из-за санкций, введенных после начала войны в Украине.

Как передает Report, об этом пишет Wall Street Journal.

Машины, включая последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, прибыли из Азии в начале апреля. Их нужно было переправить в Россию, однако они попали под санкции, которые запрещают поставлять в РФ предметы роскоши, в том числе автомобили дороже 50 тысяч евро.

Скопление автомобилей в европейских портах лишь один пример путаницы, к которой привели санкции против России.

"Автомобили попали под запрет на роскошь, но здесь застрял ряд других товаров, которые подпадают под другие санкции, - рассказал WSJ Марк Адриансенс, директор автомобильного терминала порта. - Вряд ли автомобили в ближайшее время покинут порт". По его словам, всего в порту есть место для 10 тысяч автомобилей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: "Rusiya üçün nəzərdə tutulan minlərlə lüks avtomobil Belçika limanında qalıb"

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi