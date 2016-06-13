​В BBF организован семинар на тему "Стартап и команда"

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Baku Business Factory продолжает свою деятельность по повышению знаний молодежи в сфере бизнеса. С этой целью 11 июня в офисе организации прошел семинар на тему "Стартап и команда" для лиц, желающих заняться бизнесом и создать свой стартап.

Как сообщает Report, основными темами семинара стали формирование команды для стартапов и управление ею, новые подходы к понятию человеческих ресурсов и др.

Семинар провел IR-директор сети супермаркетов Araz Хагани Сафаров.

В семинаре, наряду с зарегистрированными в Baku Business Factory стартапами, приняли участие и другие заинтересованные лица.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.