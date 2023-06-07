В Балакяне начал действовать "KOB dostu"

В Балакянском районе начал деятельность Друг МСП.

В Балакянском районе начал деятельность "KOB dostu" (Друг МСП).

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Тем самым количество "KOB dostu" по Шеки-Загатальскому экономическому району достигло пяти. "KOB dostu" окажет поддержку в создании и развитии новых субъектов МСП в Балакяне и прилегающих районах, реализации инвестиционных инициатив предпринимателей, защите их интересов, будет информировать о деловой деятельности.

В связи с началом деятельности "KOB dostu" сегодня состоялась встреча с предпринимателями, организованная KOBİA и исполнительной властью Балакянского района. В рамках визита в Балакен представители KOBİA посетили предприятие, принадлежащее ООО Balacans, занимающееся производством безалкогольных напитков, сухофруктов, фруктовых соков, компотов и джемов, ознакомились с производственным процессом.