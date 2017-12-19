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    В Баку заложили камень под будущий Астраханский деловой центр

    © astrobl.ru

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане губернатор Астраханской области Александр Жилкин принял участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте строительства будущего Астраханского делового центра в Баку, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Астраханской области.

    Появление этого центра позволит увеличить поставки российских товаров на азербайджанский рынок, отмечает пресс-служба губернатора.

    На открытии Александр Жилкин отметил, что  возведение в Баку Астраханского делового центра, где будет представлена продукция астраханских товаропроизводителей, - ещё один важный совместный проект. 

    Было отмечено, что интенсивные торговые связи Астрахани и Азербайджана начались 450 лет назад. Сегодня на азербайджанский рынок из Астрахани поставляется небольшой ассортимент товаров - продукция судостроения, портландцемент, рыбная и мукомольная продукция. В обратном направлении из Азербайджана завозят изделия из чёрных металлов, рыбную продукцию, транспорт.

    "Я считаю, что внешнеторговый оборот Астраханской области с Азербайджаном имеет гораздо больший потенциал", - заметил губернатор Александр Жилкин. 

    По итогам одиннадцати месяцев этого года, по всем показателям внешней торговли Астраханской области с Азербайджаном зафиксирован рост. Внешнеторговый оборот составил 16 млн долларов США. Он вырос по сравнению с 2016 годом в четыре раза.

    Отметим, на церемонии также принял участие помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. 

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