​В Баку выявлено предприятие по незаконному производству школьной формы - ФОТО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ На принадлежащем физическому лицу Ираде Али гызы Аббасовой предприятии по пошиву школьной формы, расположенном по адресу Сабунчинский район, поселок Бакиханова, улица Мустафы Векилова, 2, осуществлен государственный контроль.

Как сообщает Report, согласно информации, поступившей в Государственную службу контроля по техническому урегулированию и стандартизации при Государственном комитете Азербайджана по стандартизации, метрологии и патентам, производимая под маркой "Uluxanlı" одежда выставляется на продажу без документов, подтверждающих безопасность и соответствие качеству.

Выявлено, что на предприятии производится поддельная школьная форма с использованием товарного знака ООО "Bakı Tikiş Evi".

По данному факту проводится расследование.