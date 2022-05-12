В Баку выросли цены на недвижимость

Цены на бакинском рынке недвижимости выросли в апреле текущего года на 0,3% по сравнению с мартом, а в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 4,1%.

Цены на бакинском рынке недвижимости выросли в апреле текущего года на 0,3% по сравнению с мартом, а в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 4,1%.

Об этом сообщил Report председатель Общественного объединения "Общество оценщиков Азербайджана" Нусрат Ибрагимов.

По его словам, стоимость на вторичном рынке жилья в столице снизилась на 7% в месячном сравнении и на 6,4% в годовом. Цены дорогих квартир (цена за 1 кв/м – более 2 550 манатов) снизились на 4,4% в месячном и на 9,1% в годовом исчислении. По ценам среднего жилья (цена за 1 кв/м – 1 700 - 2 500 манатов) прослеживается спад на 0,1% в месячном и на 2,8% в годовом сравнении. По недорогому жилью (цена за 1 кв/м – до 1 700 манатов) прослеживается спад цен на 1,1% в месячном и рост на 0,5% в годовом сравнении.

Н.Ибрагимов отметил, что в апреле на первичном рынке жилья цены упали на 1,1%, в годовом сравнении выросли на 10,3 %. Цены недорогих квартир (цена за 1 кв/м - до 1 190 манатов) выросли на 6% в месячном отношении, а в годовом – на 3%. По среднему жилью (цена за 1 кв/м – 1 190-2 040 манатов) цены выросли на 2,9% в месячном отношении, а в годовом на 3,8%. Дорогое жилье (цена за 1 кв/м – более 2 040 манатов) подорожало на 2,1% в месячном отношении и подешевело на 5,8% в годовом.

"На рынке аренды жилья цены упали за март на 7%, а за соответствующий период прошлого года выросли на 0,5%. Цены за аренду недорогого жилья (цена за 1 кв/м – до 500 манатов) выросли на 1,7% в месячном и на 23,4 % в годовом отношении. Цены среднего жилья (цена за 1 кв/м – 500-1000 манатов) упали на 3,2% в месячном отношении и на 1,2% в годовом отношении. Цена дорогого жилья (цена за 1 кв/м – более 1000 манатов) выросла на 7,7% в месячном и на 2,7% в годовом отношении", - добавил Н.Ибрагимов.