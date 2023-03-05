В Баку возобновил работу гипермаркет, где произошел вооруженный инцидент

Гипермаркет Bravo, расположенный в Хатаинском районе Баку, который приостановил работу из-за вооруженного нападения на сотрудников службы инкассации, возобновил нормальный режим работы.

Гипермаркет Bravo, расположенный в Хатаинском районе Баку, который приостановил работу из-за вооруженного нападения на сотрудников службы инкассации, возобновил нормальный режим работы.

Как сообщает Report , объект открылся для покупателей сегодня в 07:00.

Отметим, что в результате стрельбы из огнестрельного оружия работник Unibank Самир Шейдаев получил ранения, а осуществлявший его охрану сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов скончался. В результате инцидента покупатели и сотрудники гипермаркета не пострадали.

Происшествие расследует Генеральная прокуратура. По предварительной информации официальных органов, нейтрализован один из подозреваемых в причастности к вооруженному инциденту - Рухлан Исмаилов, 2001 года рождения, а также задержано одно лицо, подозреваемое в совершении преступления.

О задержании другого лица или лиц, причастных к инциденту, общественности будет предоставлена дополнительная информация.