В Баку в сентябре пройдет первый международный симпозиум металла

В Баку в сентябре пройдет международный симпозиум металла Baku Steel Art 2024 при организации ЗАО Baku Steel Company совместно с QGallery, призванный показать как искусство и металлургия могут стать катализаторами экологических изменений и устойчивого раз

В Баку в сентябре пройдет международный симпозиум металла Baku Steel Art 2024, призванный показать как искусство и металлургия могут стать катализаторами экологических изменений и устойчивого развития.

Как сообщает Report, международный проект, проводимый в преддверии 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), предлагает новый взгляд на взаимодействие искусства и промышленности в контексте глобальных экологических вызовов.

В Baku Steel Art 2024 примут участие художники из Азербайджана, Грузии, Турции, Румынии, Израиля, Болгарии и Индии.

Симпозиум пройдет с 17 по 30 сентября 2024 года.

Baku Steel Art 2024 - это уникальное международное мероприятие, на котором можно будет наблюдать за процессом творческой работы мастеров художественной ковки из разных стран. Цель организации серии международных симпозиумов Baku Steel Art - продемонстрировать, как изделия металлургии и их использование в искусстве могут способствовать продвижению Целей устойчивого развития ООН (Цель 9: Промышленность, инновации и инфраструктура). Baku Steel Art позволит укреплять международные связи и вдохновлять новое поколение художников на создание произведений, которые олицетворяют гармонию между искусством и промышленностью.