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В Баку в комплексе "Шерг базары" проходит выставка-ярмарка местных производителей

В Баку в комплексе "Шерг базары" проходит выставка-ярмарка местных производителей В Баку в комплексе "Шерг базары" ("Восточный базар") при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего предпринимательства (KOBKSA) и "Агентства Кязымлы" ("Kazımlı Agency") прошла наци
Бизнес
5 августа 2022 г. 14:04
В Баку в комплексе Шерг базары проходит выставка-ярмарка местных производителей

В Баку в комплексе "Шерг базары" ("Восточный базар") при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего предпринимательства (KOBKSA) и "Агентства Кязымлы" ("Kazımlı Agency") прошла национальная выставка-ярмарка "Аршин мал алан".

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, проводимое впервые мероприятие направлено на то, чтобы субъекты микро- и малого предпринимательства имели возможность расширить рынок предлагаемой продукции, наладили деловые связи.

На ярмарке представлены текстиль, продукты питания, аксессуары, косметика, игрушки, предметы домашнего обихода и услуги около 90 субъектов предпринимательской деятельности.

Председатель Совета директоров KOBİA Орхан Мамедов, исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева и депутат Вугар Искендеров, принявшие участие в открытии мероприятия отметили значимость подобных мероприятий в продвижении местной продукции и расширении возможностей МСП.

Ярмарка продлится до 7 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA "Şərq Bazarı"nda milli satış-sərgi yarmarkası keçirir

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