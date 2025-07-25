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В Баку в июне цены на квартиры выросли почти на 16%

В Баку в июне цены на квартиры выросли почти на 16% В Баку в июне цены на квартиры выросли почти на 16%
Бизнес
25 июля 2025 г. 17:23
В Баку в июне цены на квартиры выросли почти на 16%

В июне текущего года цены на квартиры в Баку выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сказал Report председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

По его словам, за последний год частные жилые дома в столице подорожали на 13,4%, земельные участки - на 15,4%, а нежилые объекты - на 12,5%.

Орудж объяснил рост цен рядом внутренних и внешних факторов. "Во-первых, рост цен на строительные материалы после российско-украинской войны привел к увеличению общей себестоимости на рынке. После утверждения Генерального плана Баку-2040 ужесточение нормативов и ограничение выдачи дополнительных разрешений на строительство также привели к сокращению предложения. Кроме того, переход на безналичные расчеты при купле-продаже недвижимости и введение НДС напрямую влияют на цены", - сказал он.

Эксперт добавил, что инфляция и ослабление покупательной способности маната, экономический рост, рост цен на продукты питания и топливо, а также возросший спрос на альтернативное жилье в результате сноса зданий, также привели к росту цен.

"Кроме того, важную роль в сложившейся ситуации сыграли привлекательность недвижимости как выгодного инвестиционного инструмента, возросший спрос в связи с ростом населения, сокращение земельных площадей, государственные ипотечные и социально-жилищные программы, а также искусственные манипуляции с ценами", - подчеркнул он.

По мнению Оруджа, данная тенденция может сохранится в ближайшие месяцы.

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