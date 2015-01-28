С бакинских улиц убирают незаконную уличную рекламу

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Управление рекламы и информации Исполнительной власти города Баку начала мониторинг уличной рекламы торговых объектов.

Как сообщил Report заместитель начальника Управления рекламы и информации Исполнительной власти города Баку Пярвиз Абдуллаев, в ходе мониторинга будет проверяться соответствие содержания рекламной информации закону. По его словам, это обычный процесс и он не связан с предстоящими I Европейскими играми.

"Любая реклама регулируется законом "О государственном языке". Если какое-либо слово не соответствует данному закону, и оно не имеет объяснения в азербайджанском языке, распространение подобной рекламы будет пресечено. Если же есть подтверждающий документ, соответствующий товарный знак или же одноименное ЗАО, то проблем не возникнет", - отметил заместитель начальника.

Р.Абдуллаев также внес ясность в вопрос о снятии рекламных вывесок торговых объектов с названиями различных стран. По его словам, эти мероприятия проводятся в соответствии с законом и связаны либо с ложным содержанием рекламы, либо с отсутствием разрешения посольств соответствующих стран на использование названия. Например, рекламная вывеска "Итальянская мебель" содержит ложную информацию и факт не подтверждается в ходе проверок, проводимых министерством экономики и промышленности. То есть в действительности под видом итальянской мебели продается мебель китайского производства и т.д.

Р.Абдуллаев также отметил, что они не получали никаких специальных распоряжений в связи с предстоящими I Европейскими играми: "Рекламное управление Исполнительной власти города Баку продолжает свою работу по конкретному графику. Никаких дополнений и новшеств нет. В городе демонтируются незаконные рекламные щиты. Мы не получали никаких специальных распоряжений в связи с предстоящими в Баку I Европейскими играми".