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В Баку стартовала V Выставка продвижения местных компаний

В Баку стартовала V Выставка продвижения местных компаний В Бакинском Экспо-центре стартовала V Выставка продвижения местных компаний.
Бизнес
24 июня 2024 г. 10:28
В Баку стартовала V Выставка продвижения местных компаний

В Бакинском Экспо-центре стартовала V Выставка продвижения местных компаний.

Как сообщает Report, в ходе трехдневной выставки более 150 местных компаний, работающих в сферах пищепрома, ИКТ, образования, строительства, промышленности, логистики, текстильной и других, представят свою продукцию и услуги.

Основная цель выставки - знакомство широкой аудитории с деятельностью азербайджанских компаний, открытие для них новых рынков сбыта, развитие взаимовыгодного сотрудничества между компаниями. Посетители также смогут поближе познакомиться с новой продукцией и услугами компаний, работающих в различных сферах.

Посещение выставки бесплатное. Также в дни выставки будет действовать бесплатный маршрут от станции метро "Кероглу" (в направлении парка "Алов", Центра транспортного обмена) до Бакинского Экспо-центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Yerli şirkətlərin tanıtım sərgisi” başlayır

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