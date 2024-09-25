В Баку стартовал Международный форум по ценообразованию на углерод

Сегодня в Баку начал работу двухдневный Международный форум по ценообразованию на углерод.

Сегодня в Баку начал работу двухдневный Международный форум по ценообразованию на углерод.

Как сообщает Report, мероприятие организованно совместно Внутриевропейской организацией налоговых администраций (IOTA) и Государственной налоговой службой при Министерстве экономики.

В работе форума приняли участие более 40 высокопоставленных официальных лиц из стран-членов IOTA, представители международных организаций, таких как Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейская комиссия, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Азиатский банк развития (АБР) и др.

На мероприятии обсуждаются механизмы определения цен на углерод, международный опыт их применения и новые подходы.