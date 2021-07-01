В Баку создается Палата экономического сотрудничества Пакистан-Азербайджан

7 июля в Баку состоится презентация Палаты экономического сотрудничества Пакистан-Азербайджан.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Пакистана в Азербайджане.
Основной целью создания Палаты экономического сотрудничества является развитие двусторонних экономических связей и торговли.
Ожидается, что в мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате, примут участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, официальные лица министерств экономики Азербайджана и Пакистана.
В презентации также примут участие исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и другие должностные лица.