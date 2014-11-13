В Баку состоялся бизнес-форум с участием президентов Азербайджана и Ирана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в Центре Гейдара Алиева, состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум.

Как сообщает Report, в бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани. Главы государств выступили на бизнес-форуме с речью.

Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент!

Уважаемые гости!

Господин Президент, еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну. Приветствую всех наших друзей, прибывших вместе с Вами из Ирана и находящихся сегодня вместе с нами.

Вчера начался Ваш официальный визит в Азербайджан. Мы провели вчера очень широкий обмен мнениями. Состоялось обсуждение многих вопросов. Абсолютно убежден в том, что после нынешнего визита динамичное развитие ирано-азербайджанских связей будет продолжаться.

В этом году мы уже в четвертый раз встречаемся с Вами. Хочу, чтобы бизнесмены тоже знали, что это само по себе показатель. И свидетельствует о том, что наши контакты очень важны и ценны. Мы обсуждаем все вопросы, между нами есть взаимопонимание. Столь интенсивный характер связей – весьма позитивный факт, так как мы являемся дружественными и братскими странами, наши народы веками были в тесном контакте друг с другом. Мы всегда были вместе, поддерживали друг друга, были друг другу опорой. Сегодня, как два суверенных, независимых государства, мы строим наши отношения на этой прочной исторической основе.

Наблюдающиеся в последние время связи, их искренность очень воодушевляют нас. Уверен, что в предстоящие годы эти связи еще более упрочатся, что все обсужденные вопросы, намеченные проекты найдут отражение в жизни.

Очень успешным был и мой официальный визит в Исламскую Республику Иран в апреле этого года. Уверен, что и этот визит будет иметь очень ценные результаты.

Вчера мы очень широко и искренне обсудили как политическое, экономическое, культурное сотрудничество, так и все остальные вопросы. Собравшиеся сегодня здесь люди – бизнесмены. Они располагают большими финансовыми и бизнес-возможностями. Нам очень хочется, чтобы экономическое сотрудничество также достигло уровня политического сотрудничества. Для этого есть хорошие возможности. Достаточно активно работает межправительственная комиссия. Оба сопредседателя комиссии с огромной ответственностью подходят к этому делу, и мы уже видим замечательные результаты. Многочисленные документы, подписанные вчера и в апреле этого года, откроют в дальнейшем еще более широкие возможности в экономической сфере.

Мы очень хотим, чтобы наши предприниматели поддерживали друг с другом еще более тесные контакты. В Азербайджане в различных отраслях работают сотни иранских компаний. Для них в Азербайджане созданы прекрасные условия. Считаю, что они довольны своей деятельностью.

В целом, в Азербайджане создана очень позитивная инвестиционная среда. В Азербайджан вкладываются иностранные инвестиции. По объему прямых иностранных инвестиций Азербайджан лидирует на постсоветском пространстве. Только в прошлом году в экономику страны были вложены 28 миллиардов долларов инвестиций, в том числе 30 процентов иностранных инвестиций.

То есть это само по себе свидетельствует о том, что иностранные инвесторы верят в будущее Азербайджана. Сложившаяся в Азербайджане инвестиционная, деловая среда устраивает их. В противном случае, в Азербайджан не вкладывалось бы столько средств. В предстоящие годы также ожидается инвестирование на сумму 20-25 миллиардов долларов ежегодно. Мы очень хотим, чтобы иранские компании вкладывали в Азербайджан инвестиции в еще большем объеме, одновременно, чтобы частные и государственные азербайджанские компании инвестировали в Иран. Вчера мы обсудили эти вопросы с господином Президентом. Есть большие возможности по инфраструктурным, промышленным проектам, другим секторам обслуживания.

Экономика как Ирана, так и Азербайджана динамично развивается. Мы - обеспечивающие себя страны. Наши страны не зависят от иностранных кредитов. Конечно, экономическая независимость приносит нашим странам огромную пользу, в том числе политическую, так как без экономической независимости страна не может проводить полностью независимую политику. Иран и Азербайджан являются странами, проводящими независимую политику на международной арене. Считаю, что в этом отношении мы в значительной степени отличаемся от некоторых стран.

Поэтому взаимное инвестирование, конечно же, возможно на фоне прекрасных политических связей. И это есть. Сегодня наши политические связи, могу сказать, находятся на самом высоком уровне, и бизнес-структуры должны использовать эти прекрасные возможности. В то же время иранские компании участвуют в различных проектах в Азербайджане. Их деятельность в реализации инфраструктурных проектов очень позитивна, успешна. Если учесть, что в будущем в Азербайджане будут реализовываться большие инфраструктурные проекты, то, конечно же, иранские компании должны использовать эти возможности.

В Азербайджан и в следующие годы будут вложены большие инвестиции как государственным, так и частным секторами. Поэтому на сегодняшнем бизнес-форуме также будут представлены будущие планы Азербайджана, чтобы иранские компании знали, в какой сфере и какая работа будет проделана. Так как у нас все работы проводятся на основе пятилетних программ. Уже реализуется третья Государственная программа. Первая программа была принята в 2004 году. В этих программах ясно указывается, – в каком городе, в каком селе какая работа будет проделана, когда будет проделана, какая государственная структура будет выполнять эту работу. Эта программа опубликована и в печати. Поэтому для любой компании не так уж трудно получить информацию о том, какие работы будут проведены в Азербайджане. Считаю, что обсуждения в этом формате будут способствовать подписанию новых контрактов.

Еще одно наше преимущество заключается в том, что мы соседи и между нами нет никаких транзитных стран. Как с географической точки зрения, так и во всех других смыслах между нами никого нет, да и не может быть. Вчера мы в очередной раз подтвердили, что наши двусторонние связи имеют большую историю. Наши народы всегда были вместе. Сегодня два суверенных государства самостоятельно строят свое будущее, и никакая третья сила не сможет вклиниться в наши отношения. Мы не позволяем и не позволим этого. Несмотря на то, что такие попытки имеются. Вы тоже, наверное, следите за этим, видите. Однако сильная воля обеих сторон никогда не позволит, чтобы кто-то вмешивался в наши отношения, совершал какие-то провокации и, таким образом, достигал своих намерений. Это пресекается сильной политической волей обоих государств, а также поддержкой данной политики иранским и азербайджанским обществами. Без этого, конечно же, наши дела могут остаться незавершенными.

Что же касается экономического развития Азербайджана, то в последние годы оно было очень стремительным. В течение последних десяти лет наша экономика выросла более чем в 3 раза. Наше финансовое положение стабильное. Наш внешний государственный долг составляет всего 8 процентов внутреннего валового продукта. За последние десять лет бюджетные расходы увеличились в 20 раз. Бедность сократилась с 49 до 5 процентов. Были предприняты очень позитивные шаги, связанные с безработицей. Сейчас безработица меньше 5 процентов.

Эта экономическая стабильность, финансовая стабильность, конечно же, позволяет нам стремительно развиваться. В то же время Азербайджан проводит независимую политику в решении международных вопросов. Международное сообщество поддерживает Азербайджан. В противном случае, мы не были бы избраны членом Совета Безопасности ООН при поддержке 155 стран мира. То есть для молодого государства это большое достижение, что 155 стран поверили в нас, оказали свою поддержку, и мы в течение двух лет оправдывали их доверие.

Экономическая независимость позволяет нам защищать свои позиции в решении международных вопросов, в формате двустороннего и многостороннего сотрудничества. Наша позиция справедливая, опирается на международное право и справедливость. Эти два понятия представляют особое значение и для международных отношений. Там, где нарушаются международное право и справедливость, конечно же, будут и столкновения, и войны, и напряженность. Если в мире не будут нарушаться международное право и справедливость, то не будет и войн.

Успешное, уверенное развитие наших стран значимо еще и потому, что рядом с нами происходят процессы, которые очень беспокоят нас и весь мир. Регион полыхает, как на Ближнем Востоке, так и на Европейском континенте происходят столкновения, ведутся кровавые войны. Поэтому, чтобы уверенно и успешно развиваться в такой геополитической ситуации, прежде всего, должны быть единство народа и власти, сильная политическая воля, и, конечно же, мы должны обеспечивать себя в экономическом плане.

Наше сотрудничество с иностранными партнерами также очень позитивное. Иран и Азербайджан – это богатые нефтью и газом страны. Здесь также наши интересы совпадают. Вчера мы с уважаемым господином Президентом обсудили и эти вопросы, чтобы поднять нашу координационную работу в данной области на еще более высокий уровень. Поскольку наши интересы, как стран, добывающих нефть и газ, конечно же, совпадают. Мы хотим экспортировать свою продукцию на рынки. Конечно же, хотим, чтобы и цены были приемлемыми, справедливыми. Здесь также имеются хорошие возможности для двустороннего, а, может, в будущем - для многостороннего сотрудничества.

Словом, хочу сказать, что мы очень высоко оцениваем визит Президента Роухани в Азербайджан. Мы с нетерпением ждали господина Президента в Азербайджане. Рад, что проведенные вчера переговоры были очень успешными. Уверен, что и в грядущие годы Иран и Азербайджан, как дружественные и братские страны, будут рядом во всех областях. Разумеется, деятельность бизнес-кругов станет дополнительной поддержкой нашим усилиям.

Уважаемый господин Президент, еще раз добро пожаловать в Азербайджан.

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Речь Президента Ирана Хасана Роухани

- Господин Президент!

Уважаемые участники!

Приветствую вас – бизнесменов, предпринимателей двух прекрасных стран этого региона – Азербайджана и Ирана. Мне и моей делегации приятно, что мы получили возможность посетить замечательный Азербайджан и великолепный город Баку.

Мы провели переговоры с Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым и высокопоставленными лицами Азербайджана. Значение данного форума заключается в том, что ответственные лица двух стран проводят обмен мнениями о путях развития страны и расширении связей между нашими странами, представители частного сектора и предприниматели осуществляют деятельность в этом направлении. Нынешний форум организован с тем, чтобы инвесторы, предприниматели и бизнесмены могли в точности изучить возможности и потенциал двух стран. Конечно, вопрос о том, в какой сфере наши инвесторы примут более активное участие, связан с некоторыми особенностями. В частности, они должны хорошо знать инвестируемые сферы, быть уверены в том, что эти инвестиции не только будут устойчивыми, полезными, но и окажут влияние на личную жизнь инвесторов, их бизнес и обеспечение интересов двух стран. Нет такой страны, у которой не было бы относительного преимущества. Нет и такой страны, которой бы принадлежали все относительные особенности. Каждая страна обладает своими преимуществами, и инвесторам обеих стран необходимо, учитывая эти преимущества, поощрять капиталовложения.

В мире политики общий знаменатель иногда способствует стабильному результату. В современном мире, с точки зрения существования нынешнего Иранского государства, мы должны добиться мышления, направленного на победу и позитивный результат. Непременно так же должны обстоять дела в области экономики и в вопросе инвестирования. Инвесторам любой страны, в том числе и наших стран, необходимо действовать так, чтобы хорошо застраховать интересы наших государств.

С нашей точки зрения, и победа, и поражение никогда не длятся вечно. Конечно, они могут существовать в течение непродолжительного времени, но потом отойдут в сторону. Вся запланированная работа всегда должна основываться на принципе достижения победы, в центре внимания также должно находиться обеспечение долгосрочных, устойчивых и взаимных интересов. В последнее время, когда мы столкнулись с санкциями и давлением, мы смогли получить хорошие уроки. Первый наш урок заключался в том, что если тот или иной народ сможет проявить волю, то ему удастся ослабить действие санкций, даже свести его к нулю, реализовывать в условиях санкций свои экономические программы. Нынешнее правительство, начавшее свою деятельность год и три месяца назад, за короткий период проделало работу по повышению покупательской способности, приняло меры по увеличению производства, оказало поддержку поощрению инвестирования и осуществило деятельность, направленную на улучшение условий работы. Оно проявило интерес к развитию устойчивой и всесторонней экономики на долгосрочную перспективу. За 15 месяцев нам удалось предотвратить инфляцию, понизить в течение года уровень инфляции на 22 процента и сократить ее с 40 до 19 процентов. Негативное развитие мы заменили позитивным развитием.

Нынешний год является вторым годом деятельности этого правительства, и мы добьемся экономического развития. Поэтому воля народа превыше старых методов вчерашнего и сегодняшнего дня. Единство и сплоченность нации могут устоять, оказать сопротивление и добиться победы даже над сильными государствами. Вместе с тем, в период санкций мы получили и другой урок. Он заключается в том, что западные, европейские государства, дальние страны в самый тяжелый, кризисный, опасный день под незначительными предлогами оставляют человека и государство в одиночестве, не помогают ему. В обычные дни они проявляют искренне отношение, выражают заинтересованность в капиталовложении, но как только возникает трудность, оставляют человека одного на полпути. Они ставят под удар как интересы своего народа, так и свои интересы. Но соседи не такие. В самые тяжелые дни наличие связей при появлении возможности для решения проблемы обусловлены добрыми и искренними отношениями между соседями. В период санкций мы стали свидетелями того, что соседи не оставили нас в одиночестве. В период санкций мы получили урок, заключающийся в том, что приоритет - в отношениях с соседями. Соседи являются приоритетом в торговле. Капиталовложение - с соседями. Взаимные экономические связи – с соседями, и сегодня в этом вопросе мы настроены решительнее, чем вчера.

Мы предпринимаем шаги на этом пути, чтобы наши отношения с соседями расширялись и укреплялись. В особенности - со страной, с которой у нас общая культура, религия, убеждения, обычаи и традиции, история. В этом вопросе история и торговля должны дополнять друг друга. Там, где есть общая история, создаются совместные торговые связи. Соседство и географическая позиция должны помочь нам в этом вопросе. Мы должны использовать кратчайший путь для развития торговли и инвестиций. Мы граничим на Каспии, в то же время у нас есть сухопутные границы, кроме того мы помогали и будем помогать друг другу во взаимных связях. Мы, как соседнее государство, будем поддерживать Азербайджан на международной арене и верим, что Азербайджан, как сосед, друг и брат, будет рядом с Ираном в мировом сообществе.

Мы считаем Азербайджан и Иран ветвями одного дерева. На протяжении столетий мы были рядом, жили рядом, были друг для друга уважаемыми гостями. Родственники живут по ту и эту сторону Араза. Мы связаны друг с другом семьями. Наша дружба имеет большое прошлое. Это прошлое обладает большим достоянием, и сегодня мы наблюдаем его.

У нас есть взаимные интересы. Мы намерены обеспечивать наши взаимные интересы как в регионе, так и в мире. Наши страны хорошо знают, какими большими бедствиями являются для нашего региона терроризм, радикализм, раскол и разногласия, разрушительные войны. Почему некоторые страны, на протяжении многих лет имевшие разногласия, воюющие друг с другом, проливавшие кровь, собираются в структуре под названием Европейский Союз, даже принимают общие законы, осуществляют деятельность в создании единой валюты и взаимных торговых программ, открытия границ. А почему Азербайджану и Ирану, нам – мусульманам, соседям, друзьям, имеющим древнюю и общую культуру, не сближаться с каждым днем?

Мои чувства к Азербайджану определяются тем, что это государство намерено расширять связи. У Исламской Республики Иран также есть серьезная воля к расширению связей, в том числе экономических, культурных и политических, к сотрудничеству в региональных вопросах и вопросах международной безопасности. Мы также заинтересованы в расширении связей с Азербайджаном. Мы являемся одной из стран, которые первыми признали независимость Азербайджана. В первые же дни независимости вашей страны мы всеми силами пришли к вам на помощь, были рядом с вами. Вы являетесь тем народом, который стал свидетелем того, как на том берегу Араза с радостью встретили вашу независимость. Вы также являетесь свидетелем того, как люди на том берегу Араза с улыбающимися лицами встретили эту независимость. Мы являемся той страной, которая пришла на помощь мужественному азербайджанскому народу в трудные дни, на войне, в борьбе. Не приведи Аллах, чтобы Азербайджан столкнулся с трудностями. Но если, не приведи Аллах, наступит трудный день, азербайджанский народ может быть уверен в том, что Иран будет рядом с Азербайджаном.

Сегодня радостный для нас день. Сегодня мы являемся свидетелями того, как высшие официальные лица двух стран, представители частного сектора, инвесторы, предприниматели собрались под одной крышей – в величественном здании, носящем имя основателя независимости Азербайджана, покойного Гейдара Алиева. Гейдар Алиев заложил основу азербайджано-иранской дружбы, и сегодня мы чтим его память в этом величественном здании.

Мы обладаем большими возможностями для расширения сотрудничества и углубления наших связей. Вчера я сказал Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву, что наши границы, дороги, транзит, проезд, предоставление виз, банковский сектор – все это должно помочь нам. Банковский сектор должен упростить обмен денег, министерства иностранных дел наших стран должны осуществлять деятельность в направлении предоставления виз, упрощения правил для поездок бизнесменов и граждан. В то же время в результате понижения таможенных пошлин, в том числе для грузовых машин, и даже постепенного сведения к нулю этих пошлин, упрощения поездок будут созданы благоприятные условия, связанные как с отправкой грузов, так и с инвестициями.

Мы – страны, обладающие источниками энергоносителей. Сегодня Азербайджан известен как страна, экспортирующая нефть и газ. Мы тоже на протяжении десятилетий известны как крупный экспортер нефти и газа. Мы должны воспользоваться опытом друг друга. У нас есть большой опыт в области нефтяной и газовой промышленности, и мы можем поделиться им с вами. У нас есть опыт в области взаимных капиталовложений. Мы должны участвовать во взаимном инвестировании в энергетическую сферу. Мы не должны позволять, чтобы богатые источники нефти так и остались на дне Каспийского моря. Мы должны задействовать источники нефти и совместно трудиться для ее добычи, потребления и реализации, использовать полученную прибыль для благосостояния наших народов. А если между нами возникнут мелкие проблемы, то мы должны совместно решать их.

У нас есть большой опыт в сооружении плотин, строительстве электростанций, создании инфраструктуры, прокладке магистралей и железных дорог, и мы можем сотрудничать в этих областях. Мы можем осуществлять совместную деятельность – вы в нашей стране, а мы в вашей стране. Благодаря взаимному инвестированию мы можем создать близ границ небольшие города. Мы можем организовать вдоль границы свободные экономические зоны. Можем расширить связи между приграничными регионами. С точки зрения человеческого потенциала у нас есть грамотные кадры. Мы можем использовать людские ресурсы друг друга. Нам хотелось бы, чтобы получивший образование иранец работал в Азербайджане, чтобы наши страны развивались и чтобы наши специалисты вносили вклад в улучшение благосостояния наших стран. Мы должны стремиться к тому, чтобы способствовать оживлению дороги между Азербайджаном и Ираном как посредством перевозки товаров, так и передвижения людей.

Мы готовы к сотрудничеству в различных областях. Иран намерен расширять связи и заинтересован в углублении отношений с соседями, в особенности с Азербайджаном. Хочу добавить, что Азербайджан играет роль моста в налаживании связей с Европой. Нам хотелось бы, чтобы Азербайджан соединил Иран с Черным морем, с портами Поти и Батуми. И чтобы Иран, в свою очередь, соединил Азербайджан с Бендер-Аббасом, Абаданом и Хорремшехром. Мы можем стать большим соединительным мостом между двумя континентами. Мы можем организовывать трехсторонние, четырехсторонние и пятисторонние форматы для решения региональных вопросов. Можем создать широкое сотрудничество в форматах Азербайджан-Иран-Россия, Иран-Азербайджан-Грузия, Иран-Азербайджан-Турция, Иран-Азербайджан-Туркменистан, Иран-Азербайджан-Казахстан.

Через несколько недель в Инджебуруне мы станем свидетелями соединения железной дороги Иран-Туркменистан-Казахстан, и в этой церемонии примут участие президенты всех трех стран. Ожидается, что в этом мероприятии также будут участвовать представители других стран. Мы мечтаем о том дне, когда будем участвовать в открытии в Астаре железной дороги Азербайджан-Иран.

Мы находимся на берегу прекрасного Каспийского моря. На нас возложена задача - сохранить в чистоте воды Каспийского моря, доставшегося нам в наследство от наших отцов и дедов, от наших предков, и с учетом экологических требований передать его будущим поколениям. Азербайджанский и иранский народы на протяжении многих лет жили рядом на побережье этого моря, а сегодня они должны жить еще лучше. Мы должны максимально использовать все имеющиеся возможности – морской туризм, биологическую среду, энергетику, пароходство и другие сферы, чтобы пользоваться богатствами Каспийского моря. Мы добились успехов в области развитых наук – нанотехнологий, биотехнологии, фармацевтики. Мы можем сотрудничать в этих сферах. Мы можем создать совместный центр в целях изготовления лекарственных препаратов. Как вы знаете, иранские лекарственные препараты отвечают стандартам самых развитых стран Европы. Мы можем находиться рядом с азербайджанским народом во всех областях. Я очень рад, что в ноябре здесь будет проходить специализированная иранская выставка, и очень удовлетворен сегодняшним собранием. Мы должны делиться талантами, потенциалами и возможностями. Верю, что Азербайджанское государство и лично Президент Азербайджанской Республики, уважаемый господин Ильхам Алиев, Иранское государство и лично Президент Ирана будут поддерживать вашу деятельность, торговые связи и взаимное инвестирование. В случае возникновения каких-либо препятствий мы будем устранять их и создадим все условия для бизнесменов и предпринимателей во имя интересов двух наций. Большое спасибо.

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Затем бизнес-форум продолжился двусторонними встречами между бизнесменами Азербайджана и Ирана.

В мероприятии приняли участие более 300 бизнесменов из Азербайджана и Ирана, занятых в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли, здравоохранения, финансов и в других сферах.

На форуме была предоставлена информация о бизнес- и инвестиционных возможностях Азербайджана, Сумгайытском химическом промышленном парке и льготах, предусмотренных здесь для резидентов, о бизнес-среде Ирана и возможностях для расширения сотрудничества между бизнесменами двух стран в различных областях.