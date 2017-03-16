В Баку состоялся второй CEO Lunch

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели второй CEO Lunch в Баку. В рамках CEO Lunch было организовано неформальное общение между руководителями государственных структур, представляющих экономический блок правительства, и топ-менеджерами компаний-членов CEIBC.

Как сообщает Report со ссылкой на клуб, на CEO Lunch приняли участие представители из Азербайджана, Казахстана, России, Турции и ЕС.

В неформальной обстановке обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересую­щие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также предложения по расширению сотрудничества в различных сек­торах экономики.

Компании, вступившие и продолжившие свое участие в CEIBC, представили информацию о своей деятельности. Для участников встречи были проведены презентации директором компании Spectra Расимом Ибрагимовым и руководителем отдела по связям с общественностью Saglam Aile Нигяр Рустамли, где была представлена информация о деятельности и планах компаний.

По словам первого заместителя председателя и главного исполнительного директора Caspian European Club и Caspian American Club Тельмана Алиева, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 тыс. компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.