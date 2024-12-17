В Баку состоялся Таможенный бизнес-форум

Сегодня в Баку при организации Государственного таможенного комитета, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и поддержке компании BP состоялся Таможенный бизнес-форум 2024.

Сегодня в Баку при организации Государственного таможенного комитета, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и поддержке компании BP состоялся Таможенный бизнес-форум 2024.

Как сообщает Report, цель форума - укрепление таможенного и делового сотрудничества, формирование бизнес-платформы, которая позволит совместно с представителями частного сектора и другими заинтересованными сторонами обсудить проекты, реализуемые в текущем году и планируемые к реализации в будущем.

В форуме приняли участие представители государственного и частного секторов, общественности, ученые, специализирующиеся в области организации таможенного дела, эксперты и представители СМИ.

В рамках форума был представлен ряд проектов, а также вручены сертификаты "Бакинскому международному морскому торговому порту" и "Агрокомплексу FoodCity", получившим статус "Уполномоченного экономического оператора".

Фото: Самира Гасанова