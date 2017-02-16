В Баку состоялся первый CEO Lunch

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели в Баку первый CEO Lunch. Как передает Report, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев заявил о проведении CEO Lunch каждую третью среду месяца.

В рамках CEO Lunch, который состоялся в отеле Holiday Inn, было организовано неформальное общение между руководителями государственных структур, представляющих экономический блок правительства, и топ-менеджерами компаний-членов CEIBC.

В неформальной обстановке обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

На мероприятии вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев представил участникам встречи информацию о возможностях расширения сотрудничества с AZAL, рассказал о деятельности авиакомпании, а также о предстоящих планах.

Компании, вступившие и продолжившие свое участие в CEIBC, представили информацию о своей деятельности.

Для участников встречи были проведены презентации главным исполнительным директором Barattson School of Business & Finance Эльшаном Рагимовым, менеджером по региону Air Astana Дакеном Шементом, генеральным директором Eurodesign Теймуром Тагиевым.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тельман Алиев отметил, что инициатива создания Caspian American Club также принадлежит главе азербайджанского государства.

По его словам, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Caspian Energy, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club и CEO являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.

На CEO Lunch приняли участие представители из Азербайджана, Казахстана, России, Турции и ЕС.