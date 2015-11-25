​В Баку состоялся форум Азербайджан-Латвия

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку прошла деловая встреча Азербайджан-Латвия.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие представители около 30 латвийских компаний, осуществляющих деятельность в сфере производства продовольственных товаров, логистики, финансов, медицины и фармакологии, туризма, образования, проектирования и архитектуры, производства органических удобрений и т.п.

Выступивший на открытии форума председатель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Руфат Мамедов сообщил, что подобные мероприятия служат расширению двусторонних отношений. По его словам, в связи с этим предусматривается проведение ряда мероприятий.

Представитель Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Арис Котанс в своем выступлении отметил, что в рамках дней Латвии в Азербайджане планируется проведение экономических и культурных мероприятий. По его словам, это окажет положительное влияние на развитие связей: "Рабочая группа во главе с министром экономики Латвии Даной Рейзниеце-Озолой до 27 ноября проведет ряд рабочих встреч в Баку, на который обсудят возможные связи предприятий двух стран".

Латвийский министр отметила, что в Латвии зарегистрировано 102 компании с азербайджанским капиталом. По ее словам, общий объем инвестиций азербайджанских компаний в Латвию равен 1 млн. евро.

Мероприятие проводится при поддержке министерства экономики и промышленности, совместной организации Azpromo и ЛАИР.