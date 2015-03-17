Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялся Азербайджанский инвестиционный саммит. Как сообщает Report, мероприятие открыл вступительным словом главный редактор журнала The Economist Джон Эндрюс (John Andrews), который является основным организатором мероприятия.

Комментируя последние процессы, происходящие в мире и регионе, Дж.Эндрюс рассказал о перспективах развития ненефтяного сектора.

Министр связи и высоких технологий Али Аббасов отметил, что падение цен на нефть не повлияло на экономику Азербайджана, а также проинформировал о проводимых в информационно-коммуникационной сфере работах: "На сегодняшний день наш экспорт на 93% зависит от нефти и нефтепродуктов. Я считаю, что мы должны снизить эту зависимость. Нашей целью является создание независимой от нефти экономики. В этом направлении проводятся работы уже много лет".

А.Аббасов также отметил, что Азербайджан является лидером среди стран СНГ, а число активных интернет-пользователей в стране составляет 72-73%: "Азербайджан поднялся на 49-е место в списке активных IP. В 2017 году мы запустим в космос третий спутник. Нашей основной целью является к 2020 году сделать доступным скоростной интернет для 95% населения".

Выступивший на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров рассказал о реформах в сфере образования и результате этих реформ - группах "Сабах".

Заместитель министра экономики и промышленности Севиндж Гасанова рассказала о проводимых за последние десять лет работах по развитию промышленности. По ее словам, за этот период экономика Азербайджана выросла в реальном выражении в 3 раза, государственный бюджет - в 13 раз, объем инвестиций в экономику страны составил 177 млрд. долларов, из которых 123 млрд. долларов направлены на ненефтяной сектор: "Падение стоимости сырой нефти на мировом рынке, прогнозирование цен на уровне 50-60 долларов в среднесрочном периоде, подорожание доллара на этом фоне, падение курса национальных валют основных торговых партнеров Азербайджана усилило давление на манат, что создает необходимость предупредительных мер с целью защиты экономики страны в среднесрочном и долгосрочном периоде".

Затем обсуждения продолжились на пленарных заседаниях, касающихся сферы связи, образования и других ненефтяных секторов.