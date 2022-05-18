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В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум

В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум Сегодня при поддержке Министерства экономики, Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум.
Бизнес
18 мая 2022 г. 17:36
В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум

Сегодня при поддержке Министерства экономики, Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители государственных структур из обеих стран и 50 компаний, работающих в сфере сельского хозяйства.

На бизнес-форуме директор Центра аграрных инноваций Минсельхоза Акбар Аббасов рассказал об инновациях, применяемых в аграрном секторе нашей страны, подчеркнул возможности сотрудничества с соответствующими структурами Израиля в области обмена опытом, технологий, подготовки кадров, аграрного образования и исследований.

Заместитель генерального директора Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ирина Эттингер-Вайнштейн отметила, что ее страна придает большое значение связям с Азербайджаном, проявляет интерес к участию израильских компаний в проектах, реализуемых в аграрном секторе, отметила широкие возможности для укрепления партнерства в области сельского хозяйства и научно-исследовательских работ в этой области.

На мероприятии состоялась презентация AZPROMO, посвященная инвестиционным возможностям в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-İsrail biznes forumu keçirilib

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