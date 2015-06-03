В Баку состоялся азербайджано-австрийский бизнес-форум

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в рамках визита в Азербайджан заместителя министра науки, исследований и экономики Австрии по экономической политике и европейской интеграции Бернадетт Герлингер при поддержке министерства экономики и промышленности и организационной поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) состоялся азербайджано-австрийский бизнес-форум.

Как сообщает Report, на встрече, наряду с официальными лицами, приняли участие предприниматели из сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности, строительства, промышленности, ИКТ, консалтинга, финансов, туризма и др.

Министр связи и высоких технологий Эльмир Велизаде дал информацию о реализуемых в сфере информационно-коммуникационных технологий проектах. Он отметил, что расширение услуг ИКТ, формирование и развитие базы информации и знаний являются основной целью политики государства в сфере ИКТ.

Австрийский министр Б.Герлингер отметила, что ее страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в различных сферах экономики.

Глава AZPROMO Руфат Мамедов выступил с информацией об инвестиционных и бизнес возможностях в стране, а также успехах Азербайджана в экономической сфере.