​В Баку состоялось заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Сербия

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось IV заседание Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Азербайджан-Сербия.

Как сообщает Report, выступивший на заседании сопредседатель комиссии, министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев подчеркнул стремительное развитие связей между двумя странами.

Министр отметил, что сегодняшняя встреча с участием компаний двух стран внесет вклад в увеличение товарооборота, расширение инвестиционного сотрудничества. Коснувшись сотрудничества в энергетической сфере, Ш.Мустафаев отметил заинтересованность сербской стороны в диверсификации газоснабжения посредством Южного газового коридора, а также широкие возможности для сотрудничества в области альтернативной энергетики. Азербайджанский министр затронул существующие проекты и перспективы сотрудничества в сфере ИКТ, здравоохранения, туризма, образования, сельского хозяйства, спорта, отметив успешную реализацию в Сербии проекта транспортной инфраструктуры за счет кредита правительства Азербайджана.

Сопредседатель комиссии, министр торговли, туризма и телекоммуникации Сербии Расим Льяич в своем выступлении подчеркнул значение, которое они придают связям с Азербайджаном, поддержку Сербией территориальной целостности Азербайджана, выразил благодарность за позицию Азербайджана по косовскому вопросу.

В заключение был подписан протокол по итогам заседания Межправительственной комиссии Азербайджан-Сербия. Документ предусматривает сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, ИКТ, здравоохранения, спорта и др.

В рамках заседания состоялась рабочая встреча Азербайджан-Сербия. На мероприятии приняли участие официальные лица и свыше 50 предпринимателей из различных сфер экономики.