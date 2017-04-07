Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Эстония.

Как сообщает Report, на мероприятии выступили сопредседатели межправкомиссии - министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и министр государственного управления Эстонии Михаил Корб.

В своих выступлениях министры отметили высокий уровень двусторонних политических связей между странами.

В свою очередь, директор департамента экономического развития МИД Эстонии Каапу Рееде рассказал о сферах, в которых две страны могут усиленно сотрудничать. Он отметил, что необходимо приложить усилия для активизации торговли между странами.

Замминистра министерства экономики Азербайджана Ниязи Сафаров сообщил, что между странами было подписано 15 соглашений, в Азербайджане действуют 22 эстонские компании. При этом, он отметил, что уровень товарооборота не соответствует потенциалу двух стран.

Также Н. Сафаров проинформировал эстонскую делегацию о нагорно-карабахском конфликте и последствиях армянской оккупации.

По итогам заседания был подписан протокол о сотрудничестве.