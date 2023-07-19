В Баку состоялось заседание Комитета по таможенному транзиту Транзитно-транспортного координационного совета

17:26

Сегодня в расположенном в городе Баку Европейском региональном офисе по усилению потенциала Всемирной таможенной организации состоялось 8-е заседание Комитета по таможенному транзиту Транзитно-транспортного координационного совета Организации экономического сотрудничества.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, в заседании приняли участие представители таможенных служб Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Пакистана, Таджикистана и Ирана.

На церемонии открытия мероприятия выступили зампредседателя комитета Джавад Гасымов, заместитель генсека ОЭС Сайед Мохсен Эспери, рассказавшие о важности развития регионального транзита, увеличения объема грузоперевозок, усиления сотрудничества в этом направлении.

Также было подчеркнуто, что транзитные операции должны быть цифровизированы, время, затрачиваемое на процессы таможенного контроля и пересечения границы, должно быть сведено к минимуму за счет упрощения таможенных процедур.

Затем были заслушаны выступления делегаций о работе, проделанной после 7-го заседания Комитета по таможенному транзиту Транзитно-транспортного координационного совета Организации экономического сотрудничества.