​В Баку состоялось заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось 12-е заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Как сообщает Report, на заседании обсуждено нынешнее положение и перспективы развития сотрудничества между странами во многих сферах.

Сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр энергетики Натиг Алиев в своем выступлении отметил, что товарооборот между странами сократился, в связи с чем стороны провели конструктивные обсуждения и выступили с конкретными предложениями.

Н.Алиев отметил, что обсуждения касались транспорта, стандартизации, сельского хозяйства, культуры, туризма и других сфер: "Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном очень слабый. Он не отражает наш потенциал. Удешевление нефти повлияло на обе страны. Азербайджан и Казахстан - нефтяные страны, и это отразилось на их доходах. На заседании мы подчеркнули заинтересованность в сотрудничестве в ненефтяном секторе, в частности, расширении транспортной инфраструктуры. По мере роста объема морских перевозок будет расти товарооборот. Мы построили в Казахстане центр логистики. Казахстан также строит центр логистики в Актау. Это также создаст условия для транспортировки в Азербайджан зерна и другой продукции".