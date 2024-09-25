В Баку состоялось первое заседание Совместной рабочей группы Азербайджана и Словакии

Заместитель министра экономики Анар Ахундов встретился с первым государственным секретарем Министерства экономики Словакии Камилем Шашко в рамках азербайджано-словацкого бизнес-форума в Баку.

Заместитель министра экономики Анар Ахундов встретился с первым государственным секретарем Министерства экономики Словакии Камилем Шашко в рамках азербайджано-словацкого бизнес-форума в Баку.

Как передает Report, также в форуме приняли участие заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана Зохраб Гадиров, заместитель генерального директора, директор департамента международной торговли словацкого Агентства по инвестициям и торговле (SARIO) Эгон Зорад.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления экономических и торговых связей между двумя странами. Особое внимание было уделено возможностям участия словацких компаний в индустриальных парках Азербайджана, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, а также в Алятской свободной экономической зоне.

Стороны также затронули перспективы развития сотрудничества в сферах переработки, туризма, транспорта и гуманитарной деятельности. Был отмечен потенциал расширения обмена опытом между двумя странами в этих областях.

После встречи состоялось первое заседание Совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словакией. Замминистра Анар Ахундов и первый госсекретарь Камиль Шашко, являющиеся сопредседателями рабочей группы, проинформировали о вопросах, стоящих на повестке.

Благодаря совместным усилиям правительств двух стран, в соответствии с соглашением, подписанным в 2021 году, была создана Совместная рабочая группа Азербайджан-Словакия, которая призвана играть роль конкретного механизма для координации и продвижения отношений между двумя странами в различных направлениях.

Было отмечено, что в соответствии с подписанным ранее Меморандумом о взаимопонимании между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) и словацким Eximbank SR, планируется осуществление совместных инвестиционных проектов, а словацкие компании смогут воспользоваться бизнес-возможностями, созданными в Азербайджане.

В ходе заседания был выдвинут ряд предложений по направлениям сотрудничества, состоялся обмен мнениями по интенсификации взаимных инвестиций и увеличению объема товарооборота. Стороны обсудили вопросы расширения договорно-правовой базы в сфере торговли, инвестирования в текстильный сектор, туризм и энергетику, а также развития сотрудничества между кругами малого и среднего бизнеса.

Затем был подписан итоговый Протокол первого заседания Совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словакией, который охватывает такие сферы, как двусторонняя торговля, энергетика, транспорт, ИКТ, государственные услуги, туризм, окружающая среда, стандартизация и оборонная промышленность.

Помимо этого, в Баку прошел азербайджано-словацкий бизнес-форум, организованный при поддержке министерств экономики двух стран, Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Словацкого агентства по развитию инвестиций и торговли (SARIO).

В мероприятии приняли участие официальные лица, а также представители компаний из сфер ИКТ, образования, транспорта, энергетики, оборонной промышленности, фармацевтики, пищевой индустрии и других.

Замминистра Анар Ахундов отметил, что отношения между нашими странами поднялись на уровень стратегического партнерства. Он высоко оценил потенциал развития взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей. Была также подчеркнута важность активизации контактов между предпринимателями и интенсификации работы соответствующих структур в этом направлении.

Ахундов сообщил, что в Азербайджане принимаются меры для привлечения иностранных инвестиций, улучшения бизнес- и инвестиционной среды как на институциональном, так и на практическом уровнях.

Первый госсекретарь Камиль Шашко отметил укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и важность стимулирования взаимодействия и взаимных инвестиций между бизнес-субъектами. Он также подчеркнул, что сотрудничество в различных секторах сулит широкие перспективы.

На бизнес-форуме также были заслушаны презентации представителей AZPROMO и SARIO об инвестиционном и экспортном потенциале двух стран. Мероприятие продолжилось встречами в формате B2B.