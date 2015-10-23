​В Баку состоялось открытие магазина для гурманов Port Baku Bazar - ФОТО

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие магазина Port Baku Bazar. Как сообщает Report, общая площадь магазина, открывшегося при Port Baku, составляет 3 500 кв. м, торговая зона - 1 500 кв. м.

Выступивший на церемонии открытия генеральный директор магазина Port Baku Bazar Умуд Асар сообщил, что в мире довольно мало аналогов подобных магазинов для гурманов как Port Baku Bazar: "Магазин предлагает покупателям 18 тыс. наименований товаров. Мы открыли магазин для клиентов, отдающих предпочтение качественным продуктам. Мы завозим товары из многих стран Европы, в целом, из более чем 40 стран. Примерно 60-70% наших товаров завозится из-за рубежа. У нас есть служба по импорту свежего продовольствия самолетом дважды в неделю из Люксембурга. Мы предлагаем также местные продукты, уделяя особое внимание их качеству".

Port Baku Bazar впервые в Баку и Азербайджане предлагает в гастрономе PremiumGourmet продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, деликатесы, подарочные наборы и сопутствующие товары. Помимо приобретения качественных продуктов, клиенты также могут получить полную информацию по каждому товару от консультантов магазина.

В рыбном отделе магазина представлены свежая рыба и морепродукты, которые два раза в неделю доставляются самолетом из Европы. В ассортименте представлен дикий шотландский лосось, копченый угорь, палтус, свежие креветки и устрицы. Также всегда в наличии живые лобстеры, лангусты и крабы, а также широкий выбор дальневосточной рыбы.

В магазине будут периодически проводиться лотереи и разыгрываться подарки.

Отметим, что при магазине действует ресторан, который оформлен в стиле дачной беседки. Здесь посетителям предлагается средиземноморская кухня, которая включает в себя множество разнообразных блюд из свежих морепродуктов и рыбы. В меню напитков ресторана входят уникальные коктейли, оздоровительные напитки как часть детокс-диет, а также 21 вид виски из 5 стран мира. Одной из особенностей ресторана является открытая кухня, где всегда можно пронаблюдать за процессом приготовления.