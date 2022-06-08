В Баку состоялось мероприятие, посвященное бизнес-возможностям Пакистана

В Баку состоялось мероприятие, посвященное бизнес-возможностям Пакистана.

В Баку состоялось мероприятие, посвященное бизнес-возможностям Пакистана.

Как передает Report, мероприятие прошло при поддержке Исламабадской торгово-промышленной палаты.

Выступивший на мероприятии посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе сказал, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений с братской страной Азербайджаном.

Как сообщил Report председатель Азербайджано-пакистанской палаты экономического сотрудничества Хуррам Бхаттин, сегодня в мероприятии приняли участие около 50 пакистанских компаний.

"Большинство этих компаний пришли из Исламабада. Основная цель этих компаний - начать торговые отношения с Азербайджаном. В то же время они хотят создать совместное предприятие в Азербайджане. Компании, приходящие в Азербайджан, охватывают различные сферы (строительство, фармацевтика, текстиль, продукты питания). В рамках мероприятия пакистанские компании проведут двусторонние встречи со своими азербайджанскими партнерами», - сказал Бхаттин.

Он прокомментировал создание совместных предприятий.

«Компании от Пакистана до Азербайджана заинтересованы в строительных проектах на освобожденных территориях, в Баку и Гяндже. В то же время ожидается создание совместных предприятий в фармацевтическом секторе», - добавил он.

Напомним, что количество пакистанских компаний, работающих в Азербайджане, составляет 2 238 человек. Пакистан инвестировал 4,2 млн долларов США в ненефтяной сектор Азербайджана.