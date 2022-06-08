О нас

В Баку состоялось мероприятие, посвященное бизнес-возможностям Пакистана

В Баку состоялось мероприятие, посвященное бизнес-возможностям Пакистана В Баку состоялось мероприятие, посвященное бизнес-возможностям Пакистана.
Бизнес
8 июня 2022 г. 08:54
В Баку состоялось мероприятие, посвященное бизнес-возможностям Пакистана

В Баку состоялось мероприятие, посвященное бизнес-возможностям Пакистана.

Как передает Report, мероприятие прошло при поддержке Исламабадской торгово-промышленной палаты.

Выступивший на мероприятии посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе сказал, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений с братской страной Азербайджаном.

Как сообщил Report председатель Азербайджано-пакистанской палаты экономического сотрудничества Хуррам Бхаттин, сегодня в мероприятии приняли участие около 50 пакистанских компаний.

"Большинство этих компаний пришли из Исламабада. Основная цель этих компаний - начать торговые отношения с Азербайджаном. В то же время они хотят создать совместное предприятие в Азербайджане. Компании, приходящие в Азербайджан, охватывают различные сферы (строительство, фармацевтика, текстиль, продукты питания). В рамках мероприятия пакистанские компании проведут двусторонние встречи со своими азербайджанскими партнерами», - сказал Бхаттин.

Он прокомментировал создание совместных предприятий.

«Компании от Пакистана до Азербайджана заинтересованы в строительных проектах на освобожденных территориях, в Баку и Гяндже. В то же время ожидается создание совместных предприятий в фармацевтическом секторе», - добавил он.

Напомним, что количество пакистанских компаний, работающих в Азербайджане, составляет 2 238 человек. Пакистан инвестировал 4,2 млн долларов США в ненефтяной сектор Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Pakistanın biznes imkanlarına həsr edilmiş tədbir keçirilib

Самое важное

Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
6 июня 2022 г. 17:39
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
6 июня 2022 г. 17:24
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
6 июня 2022 г. 15:51
Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?
Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?
6 июня 2022 г. 13:42
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане
4 июня 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi