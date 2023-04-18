В Баку состоялось мероприятие по развитию социального предпринимательства

В Баку состоялся Bootcamp по развитию социального предпринимательства.

В Баку состоялся Bootcamp по развитию социального предпринимательства.

Как передает Report, мероприятие реализовано в рамках проекта ЕС и ПРООН "Развитие инновационного и устойчивого гражданского общества в Азербайджане" и объединило более 70 социальных предпринимателей, предприятий и организаций.

“Основной целью социального предпринимательства является оказание социального воздействия, а не получение прибыли",- рассказал участникам лагеря исполнительный директор итальянской компании ARCO Энрико Тести.

По его словам, социальное предпринимательство в Азербайджане продолжает развиваться.

Идеи, выработанные в рамках этого учебного лагеря, будут отобраны для следующей программы акселерации проектов, а лучшие бизнес-планы на этом этапе смогут получить соответствующую финансовую поддержку.