Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось мероприятие "Make in India" при совместной организации Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) и посольства Индии в Азербайджане.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали официальные лица, более 70 предпринимателей из обеих стран, а также представители СМИ.

На мероприятии представлены презентации по нынешнему состоянию предпринимательства в Азербайджане, возможностям инвестирования и партнерства, прошли обсуждения по вопросам будущего сотрудничества.

Мероприятие открыл вступительным словом президент НКПА Мамед Мусаев, который отметил большие возможности сотрудничества стран в различных областях экономики. По его словам, в Азербайджане созданы благоприятные условия для развития предпринимательства.

Посол Индии в Азербайджане Санджай Рана отметил, что в его стране принято решение о строительстве около 100 смарт-городов, что расширило возможности инвестирования в страну.

С.Рана сообщил, что в начале недели побывал в Лянкяране и Астаре, и на данный момент исследуются перспективы сотрудничества этих городов с городами Индии.