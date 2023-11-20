В Баку состоялись заседания рабочих групп SPECA по торговле и гендерным вопросам

Сегодня в Азербайджане в рамках Недели SPECA (специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) состоялось 18-е заседание рабочей группы по торговле.

Сегодня в Азербайджане в рамках Недели SPECA (специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) состоялось 18-е заседание рабочей группы по торговле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Во время заседания заместитель министра экономики Самед Баширли проинформировал о шагах, предпринимаемых для развития торговли в нашей стране, о реформах в области цифровизации и упрощения таможенных процедур с целью повышения транзитно-логистического потенциала, качества транспортных услуг и перевозок.

На заседании было отмечено, что развитие взаимовыгодного торгового партнерства может внести важный вклад в диверсификацию национальных экономик и, их полноценную интеграцию в мировую экономику. На сессии были рассмотрены вопросы содействия торговле между государствами-участниками SPECA, мультимодального транспорта и цифровизации и т.д. В рамках мероприятия было проведено обсуждение по определению приоритетных мероприятий, которые рабочая группа будет осуществлять в течение ближайших 2-3 лет.

В рамках сессии также были обсуждены такие вопросы, как способы удержания гендерных вопросов в центре внимания SPECA, инициативы и положительный опыт, принятые для обеспечения равноправия женщин в обществе, расширение сотрудничества в этой области.