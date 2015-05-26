​В Баку состоялась рабочая встреча Азербайджан-Астрахань

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась рабочая встреча Азербайджан - Астраханская область (Россия).

Как передает Report, мероприятие открыл заместитель министра экономики и промышленности Азербайджана Ниязи Сафаров. На встрече с участием более 40 предпринимателей Н.Сафаров отметил, что Россия и Азербайджан осуществляют экономические операции на сумму 2 млрд. долларов США.

По его словам, сейчас в Азербайджане функционируют 599 компаний с российским капиталом. Заместитель министра заявил, что они заинтересованы в расширении связей с Астраханской областью, и отдают предпочтение развитию связей в ненефтяном секторе.

В своем выступлении на собрании председатель правительства Астраханской области, вице-губернатор Константин Маркелов дал подробную информацию об области. По его словам, в руководимой им области придается большое значение сотрудничеству с Каспийским регионом.

Затем был представлен видеоролик об Астраханской области и предприниматели провели двусторонние встречи.