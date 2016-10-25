Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация туристических возможностей Хорватии.
Как сообщает Report, на презентации выступили представители туристических компаний, которые рассказали о преимуществах отдыха в этой стране.
Было отмечено, что в Хорватии имеются отели любой ценовой категории, хостелы и пансионаты. Также было отмечено наличие в Хорватии неповторимой природы.
В ходе презентации представители турфирм напомнили, что в 2013 году между Азербайджаном и Хорватией имелось чартерное авиасообщение, когда азербайджанские туристы могли без визы посещать эту страну. При этом была выражена надежда, что такие рейсы будут организованы и в 2017 году. По словам представителей турфирм, в феврале станет известно будут ли чартерные рейсы, "пока же мы договорились с "Турецкими авиалиниями" о специальных ценах на поездки в Загреб или Дубровник".
В конце был показан видеоролик о красивейших местах Хорватии.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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