В Баку состоялась церемония вручения премии Azeri Business Award 2016

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялась церемония вручения ежегодной Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2016 года, вручаемая журналом "Business Time".

Как сообщает Report, в этом году Azeri Business Award 2016 собрала представителей 100 ведущих компаний, менеджеров, специалистов в различных отраслях экономики.

На церемонии лауреатом персональной премии за вклад в развитие двусторонних отношений между странами стала посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше. Кроме того, за вклад в популяризацию азербайджанской культуры и традиций за рубежом награду получила представитель Центра культуры Азербайджана в Сербии Наргиз Мамедова. Также были вручены награды в других сферах деятельности.

Отметим, что перед церемонией вручения премии была проведена выставка-презентация товаров и услуг организаций, компаний-лауреатов Azeri Business Award.

Также, в рамках мероприятия был проведен показ моды азербайджанского дизайнера одежды Оксаны Бархатовой и презентация спортивного автомобиля Audi RS7.

Спонсором Azeri Business Award 2016 выступило Adjara Casino (Грузия, Тбилиси). Партнерами мероприятия стали компании Castrol Azerbaijan и Audi Azerbaijan.