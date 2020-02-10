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В Баку состоится заседание азербайджано-грузинской межправкомиссии

​В Баку состоится заседание азербайджано-грузинской межправкомиссии
© Report

"В ближайшее время в Баку состоится заседание азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству".

Как передает грузинское бюро Report, об этом после встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым сообщила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, встреча с азербайджанской делегацией носила подготовительной характер.

Министр отметила, что на заседании комиссии будут обсуждены будущие этапы развития совместного экономического сотрудничества.

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