​В Баку состоится заседание азербайджано-грузинской межправкомиссии

© Report https://report.az/storage/news/e86515fad7d56cc50a80604aba5002b2/ea2cc702-14d7-4c58-846a-1a51663cf320_292.jpg

"В ближайшее время в Баку состоится заседание азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству".

Как передает грузинское бюро Report, об этом после встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым сообщила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, встреча с азербайджанской делегацией носила подготовительной характер.

Министр отметила, что на заседании комиссии будут обсуждены будущие этапы развития совместного экономического сотрудничества.