​В Баку состоится заседание азербайджано-грузинской межправкомиссии

"В ближайшее время в Баку состоится заседание азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству".
Как передает грузинское бюро Report, об этом после встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым сообщила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
По ее словам, встреча с азербайджанской делегацией носила подготовительной характер.
Министр отметила, что на заседании комиссии будут обсуждены будущие этапы развития совместного экономического сотрудничества.