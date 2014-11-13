​В Баку состоится заседание азербайджано-польской межправкомиссии

13 ноября, 2014 10:12

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ 15 декабря в Баку состоится очередное заседание азербайджано-польской межправительственной комиссии по экономическим вопросам. Как сообщили Report в посольстве Польши в Азербайджане, польскую делегацию на заседании возглавит заместитель премьер-министра, министр экономики Польши Януш Пехочиньский, сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Натиг Алиев. На заседании ожидается обсуждение обширного спектра вопросов экономического сотрудничества между двумя странами. Вместе с Я.Пехочиньским в Азербайджан прибудет делегация польских бизнесменов.