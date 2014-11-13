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    ​В Баку состоится заседание азербайджано-польской межправкомиссии

    В связи с этим Азербайджан посетит делегация во главе с засместителем премьер-министра Польши

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ 15 декабря в Баку состоится очередное заседание азербайджано-польской  межправительственной комиссии по экономическим вопросам.

    Как сообщили Report в посольстве Польши в Азербайджане, польскую делегацию на заседании возглавит заместитель премьер-министра, министр экономики Польши Януш Пехочиньский, сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является  министр энергетики Натиг Алиев.

    На заседании ожидается обсуждение обширного спектра вопросов экономического сотрудничества между двумя странами.

    Вместе с Я.Пехочиньским в Азербайджан прибудет делегация польских бизнесменов.

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