В Баку состоится второй азербайджано-иранский бизнес-форум в 2025 году

В Баку 18 июня запланировано проведение азербайджано-иранского бизнес-форума, в котором ожидается участие около 50 иранских компаний..

В Баку 18 июня запланировано проведение азербайджано-иранского бизнес-форума, в котором ожидается участие около 50 иранских компаний.

Как передает Report, в рамках мероприятия запланированы также B2B-встречи между предпринимателями двух стран для обсуждения перспектив сотрудничества и установления новых деловых связей.

Это будет второй 2025 году бизнес-форум между Азербайджаном и Ираном. Первый, состоялся 28 апреля, в рамках официального визита президента ИРИ Иран Масуда Пезешкиана в Азербайджан. Более 120 бизнесменов прибыло из Ирана для налаживания контактов со своими коллегами в Азербайджане.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано около 2 980 иранских компаний, а объем иранских инвестиций в страну превысил 5 млрд долларов.

Согласно данным Госкомтаможни Азербайджана, товарооборот между странами по итогам января-апреля 2025 года составил 204,54 млн долларов США (рост в годовом исчислении на 11,5%). Из этой суммы на экспорт товаров из Азербайджана пришлось 5,85 млн долларов США (+29%), а на импорт - 198,69 млн долларов США (+11,1%).

По итогам 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 647 млн долларов США (+33%). Баку и Тегеран поставили перед собой амбициозную цель - увеличить ежегодный товарооборот до 10 млрд долларов в течение ближайших пяти лет.