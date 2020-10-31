О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку состоится встреча тюркоязычных государств по Карабаху

В Баку состоится встреча тюркоязычных государств по Карабаху 2 ноября в Баку состоится внеочередное заседание глав государств-членов Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств.
Бизнес
215
31 октября 2020 г. 14:55
В Баку состоится встреча тюркоязычных государств по Карабаху

2 ноября в Баку состоится внеочередное заседание глав государств-членов Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств.

Об этом Report сообщили в Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана.

В сообщении отмечается, что внеочередное заседание глав государств-членов Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств будет посвящено новому периоду социально-экономического развития Азербайджана.

Основной целью мероприятия является предоставление более полной и широкой информации членам торгово-промышленных палат тюркоязычных государств о перспективах социально-экономического развития земель, освобожденных от армянской оккупации в результате сокрушительных побед азербайджанской армии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkic-speaking countries to hold meeting over Karabakh in Baku
Версия на азербайджанском языке Türkdilli Dövlətlər Bakıda Qarabağla bağlı görüş keçirəcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi