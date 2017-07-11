В Баку состоится встреча с фармацевтическими компаниями Кореи

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей в Баку пройдет двусторонняя встреча, посвященная усилению двустороннего экономического сотрудничества в фармацевтическом секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную прессу, собрание состоится 18 июля при организации коммерческого отдела посольства Кореи в Азербайджане.

На мероприятии будут присутствовать представители 8 корейских компаний-производителей - Intraros Co. Ltd., Keum Cheong Pharma Co. Ltd, KKC Corporation (Ilyang Pharm), Tai Guk Pharm Co. Ltd., Dai Han Pharm Co. Ltd., Bc World Pharm Co. Ltd., Huons Global Co. Ltd и AjuPharmCo. Ltd.

Главы местных компаний и предприниматели приглашаются к участию на мероприятии.