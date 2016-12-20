В Баку состоится встреча министров экономики тюркоязычных стран

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку состоится VI встреча министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Об этом сообщили Report из министерства экономики.

На встрече примут участие более 50 представителей Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана.

На мероприятии будет заслушан отчет рабочей группы по экономическим вопросам Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, обсуждены возможности расширения сотрудничества в экономической сфере между тюркоязычными странами.