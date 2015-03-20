В Баку состоится саммит по охране труда

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ 15-16 апреля текущего года в Баку пройдет международный саммит по охране труда и лидерству в области безопасности.

Как сообщает Report, в работе саммита примут участие более 15 международных спикеров. Основной темой мероприятия является просвещение относительно необходимости обеспечения работодателем безопасности на рабочих местах прежде, чем приступить к работе. На мероприятии можно будет ознакомиться с лучшими примерами в этой области. Саммит рассчитан на получение высоких результатов путем обсуждения опыта всех заинтересованных сторон как из региональных, так и из международных кругов.

Отметим, что основным организатором мероприятия выступает компания Fleming Europe (Словакия) при официальной поддержке Государственной службы трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Информационную поддержку окажет агентство Report.