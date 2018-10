Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В следующем месяце в Баку состоится официальная церемония презентации сети итальянских компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), мероприятие, посвященное семинару под названием Italy for Contract - TOP DESIGN, THE SECRETS OF ITALIAN BRANDS, состоится 1 декабря в Центре Гейдара Алиева.